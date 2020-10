Davigo è fuori dal Csm, speriamo resti anche fuori dalla tv

Da domani Piercamillo Davigo, ex pm di Mani pulite e toga più famosa (e mediatica) d’Italia, non sarà più magistrato, né componente togato del Consiglio superiore della magistratura. A deciderlo è stato il plenum del Csm, che, dopo aver dato il via libera al collocamento a riposo di Davigo (oggi compie 70 anni e va in pensione), ha approvato la delibera della commissione verifica titoli che proponeva la decadenza dell’ex pm dall’incarico di consigliere del Csm. Hanno votato a favore della decadenza in tredici: il vicepresidente del Csm David Ermini, il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione Pietro Curzio e Giovanni Salvi, il togato indipendente Nino Di Matteo, i cinque togati di Magistratura Indipendente e Unicost, e quattro consiglieri laici. Contrari, invece, i tre togati di Autonomia e Indipendenza (la corrente fondata proprio da Davigo), due togati del gruppo di sinistra Area e il laico M5s Gigliotti, mentre si sono astenuti due consiglieri laici e tre consiglieri di Area. Netta è stata la presa di posizione del vicepresidente Ermini, che, pur definendo la decisione “dolorosa”, ha sottolineato come la Costituzione “costringa a rinunciare a Davigo”, in quanto prevede “quale fondamentale requisito soggettivo per essere membro del Csm tra i componenti togati, il possesso dello status di magistrato ordinario”: “Si tratta di un requisito soggettivo – ha spiegato Ermini – che non solo deve essere posseduto al momento dell’elezione, ma deve essere mantenuto dal magistrato eletto durante tutto il mandato, poiché trova fondamento in quella regola costituzionale della necessaria proporzione tra componenti togati e componenti laici che costituisce espressione dello stesso principio fondamentale della separazione dei poteri”.

