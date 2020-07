Una commissione d’inchiesta su Trani

La giustizia italiana ha tantissimi problemi: prevaricazioni, inchieste avventate, pm alla ricerca di visibilità, eccessivo ricorso alle misure cautelari, abuso dell’obbligatorietà dell’azione penale, eccessivo ricorso alle misure cautelari, incompetenza, minacce e corruzione. C’è però un luogo in cui tutte queste disfunzioni si sono manifestate nel corso degli anni in maniera eclatante: la procura di Trani. Ieri, il tribunale di Lecce ha condannato in primo grado gli ex pm della procura di Trani Antonio Savasta e Luigi Scimé, rispettivamente a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.