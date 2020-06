Che cosa succede quando un paese accetta il principio che un magistrato possa mettere in discussione la discrezionalità delle scelte politiche di un governo? L’anomalia vera della sfilata che mezza procura di Bergamo ha concesso di fronte a Palazzo Chigi ai fotografi di mezza Italia – un ex ministro della Giustizia ha confidato al Foglio di non aver mai visto in vita sua una scena del genere – non è tanto da rintracciare nell’arrivo dei pm nelle stanze del governo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.