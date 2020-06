Cencelli di Via Arenula

Roma. In un’intervista a La Stampa, due giorni fa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è tornato a criticare il sistema delle correnti nella magistratura. “Stiamo intervenendo in modo radicale sulle degenerazioni malate del correntismo”, ha dichiarato il Guardasigilli. Insomma, “basta con il correntismo” e con la commistione tra toghe e politica denunciata anche dal presidente Mattarella: “Il presidente ha ragione. Mi sto muovendo per combattere le degenerazioni del correntismo da un lato, ma anche per alzare un muro tra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.