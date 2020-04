Il cronista (con mascherina) davanti al Trivulzio, il nuovo Brosio di Tangentopoli

Milano. L’entrata è sempre quella / Ma portiere io non ti conosco. O per cambiare cantautore: come un istante déjà vu. Non pareva vero, ai cronisti nostalgici di Mani pulite e ai pm, e a tutti quelli che hanno come impresso nelle cellule cerebrali lo schema unico del reato e della giustizia spiccia e simbolica, di poter tornare lì, nel battistero di tutte le tangenti. Dove tutto iniziò. Ventotto anni fa, ma sembra ieri. Tornare alla Baggina, il Pio Albergo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.