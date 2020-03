Essere messi alla gogna costa 2.498 euro

Accusato di corruzione e di collusione con la mafia, arrestato in un blitz con tanto di elicottero sopra la sua abitazione (neanche fosse Pablo Escobar), sbattuto in carcere, travolto dal tritacarne mediatico-giudiziario e alla fine prosciolto dopo un anno e mezzo. Quanto vale una vita distrutta dalla malagiustizia in Italia? Poco meno di duemilacinquecento euro. Ammonta precisamente, infatti, a 2.498 euro il risarcimento per ingiusta detenzione riconosciuto dalla Corte d’appello di Napoli a Pio Del Gaudio, commercialista, ex sindaco di...

