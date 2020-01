Penalisti vs Davigo: “Non venga all’inaugurazione dell’anno giudiziario”

Roma. E’ scontro tra avvocati e magistrati a Milano in vista della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario che si terrà nel distretto il 1° febbraio. La Camera penale di Milano ha chiesto che non sia l’ex componente del pool di Mani pulite Piercamillo Davigo a rappresentare il Consiglio superiore della magistratura alla cerimonia, come deciso dal Csm con una delibera di dicembre. Una designazione definita “inopportuna” dai penalisti milanesi, alla luce delle “posizioni ideologiche pubblicamente manifestate dal consigliere Davigo”, che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.