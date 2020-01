Torna la guerra per procura (di Roma)

La commissione per gli Incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha affrontato la questione della nomina del nuovo procuratore di Roma, dopo che Giuseppe Pignatone è andato in pensione. Su questa nomina era scoppiata la bufera che aveva portato alle dimissioni di cinque membri del Csm e del procuratore generale presso la Cassazione. Si era palesato un sistema incrociato tra le correnti della magistratura che implicava spartizioni e lottizzazione di incarichi, anche in seguito a rapporti con esponenti politici....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.