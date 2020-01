Le motivazioni dell’assoluzione di Riva riscrivono la storia dell’Ilva

Taranto. Le 127 pagine di motivazioni della sentenza di assoluzione di Fabio Riva per l’ipotesi di bancarotta certamente piomberanno in tutte le future vicende giudiziarie e non legate all’Ilva di Taranto. Il Tribunale di Milano, ovviamente, dichiara che non è suo compito valutare se siano stati o meno commessi reati ambientali, accertamento che è demandato ai giudici di Taranto, ma se sia stata compiuta da parte degli amministratori dell’Ilva “quella sistematica omissione delle tutele ambientali e sanitarie” che però è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.