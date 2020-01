La repubblica dei pm non va in prescrizione

Oggi pomeriggio si terrà il tanto atteso vertice di maggioranza sulla Giustizia, in cui Pd, Italia viva e Leu ribadiranno al Guardasigilli Alfonso Bonafede e al M5s la necessità di apportare modifiche alla riforma che dal 1° gennaio ha abolito la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, aprendo la strada a processi eterni. I grillini non sembrano voler fare passi indietro, e non sono i soli. L’idea di processi infiniti per tutti sembra piacere molto anche al direttore del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.