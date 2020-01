La parabola è stata inaspettata, forse persino per uno come lui capace di disegnare col pallone traiettorie imprevedibili. Stavolta di mezzo c'è la vita e non la palombella di un calcio di punizione. L'ex calciatore Fabrizio Miccoli incappa in una storiaccia tutta palermitana, di amicizie viziate prima ancora che di malavita. La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna a tre anni e mezzo per estorsione aggravata dal metodo mafioso. All'imputato Miccoli resta la Cassazione, ultima tappa processuale...

