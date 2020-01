Andare a vedere il bluff sulla prescrizione

Giuliano Pisapia, parlamentare europeo eletto nelle liste del Pd come indipendente, con la sua esperienza di penalista ritorna sulla questione della prescrizione abolita dopo il primo grado di giudizio, che definisce “un percorso sbagliato e inefficace, un calvario. In contrasto con la Costituzione”. Non ha dubbi che il Pd dovrebbe abolire questa riforma, e aggiunge una considerazione politica importante: a chi sostiene che il Pd non dovrebbe però votare insieme al centrodestra neppure in questo caso, replica: “Non mi interessa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.