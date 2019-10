Un Monte di suggestioni

Dopo sette anni sono stati tutti assolti i manager della famigerata banda del 5 per cento al Monte dei Paschi di Siena perché “il fatto non sussiste”, ovvero avere costruito un’associazione a delinquere per truffare la banca, e questo accadeva a luglio. Ma quello che è più interessante sta nelle motivazioni della sentenza di primo grado, appena pubblicate, con cui sono stati prosciolti l’ex capo area finanza Gianuca Baldassarri, il responsabile trading, Alessandro Toccafondi, e i fondatori del broker Enigma...

