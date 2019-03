Dalla Consulta arriva un segnale forte e chiaro contro il populismo penale

Roma. La Corte costituzionale lancia un messaggio molto chiaro al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e a tutta la maggioranza gialloverde: il populismo penale ha un limite, rappresentato dai principi basilari della nostra Costituzione come la proporzionalità, la ragionevolezza e la finalità rieducativa della pena. In una sentenza (n. 40) depositata venerdì, con relatrice Marta Cartabia, infatti, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 73, primo comma, del Testo unico sugli stupefacenti, dove si prevede come pena minima la reclusione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.