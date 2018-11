Contro la dittatura delle procure

L’emendamento presentato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che prevede di bloccare la decorrenza della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, rappresenta un passo decisivo per sostituire allo stato di diritto la dittatura delle procure. Un imputato non può salvarsi in nessun modo da una persecuzione giudiziaria interminabile. Va notato che la prescrizione viene a cessare anche per gli imputati che in primo grado vengono assolti. Questo significa che la procura, anche se le prove addotte in giudizio sono...

