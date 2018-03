La Consulta respinge le dimissioni di Zanon

Le dimissioni del giudice costituzionale Nicolò Zanon (ieri respinte dalla Corte costituzionale), indagato per peculato d’uso, sono un evento senza precedenti. E’ accaduto nel passato più o meno recente che altri giudici si dimettessero, ma per contrasti interni alla Corte. Nel 2007 Romano Vaccarella lasciò l’incarico – le sue dimissioni furono respinte all’unanimità dalla Consulta – in polemica con il governo Prodi e nel 1987 Giuseppe Ferrari fu costretto a lasciare l’incarico per alcune sue dichiarazioni offensive nei riguardi della...

