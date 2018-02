E una vacanza a Sputtanopoli, no?

Una vacanza a Poggioreale, noi garantisti, non la augureremmo mai a nessuno. Ma un bel giro a Sputtanopoli, per vedere come ci si sta, a Henry John Woodcock e a Virginia Raggi invece sì. Anche di pochi mesi (“in questi mesi mi hanno infangato”, frigna la sindaca) e non di anni o decenni, come invece hanno dovuto subire moltissime persone, poi risultate innocenti, a causa di un certo modo di fare della magistratura, o di un partito politico di moralizzatori...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.