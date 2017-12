I magistrati indagati a Salerno e lo strano silenzio del circo mediatico

Roma. Nella quasi indifferenza generale degli organi di informazione, si sta estendendo in maniera preoccupante l’inchiesta per corruzione in atti giudiziari che vede coinvolto il giudice Mario Pagano, per anni in servizio presso la seconda sezione civile del tribunale di Salerno e attualmente in servizio al tribunale di Reggio Calabria. Lunedì scorso Pagano è stato posto agli arresti domiciliari al termine di indagini disposte e coordinate dalla procura di Napoli, con l’accusa di aver favorito alcuni imprenditori nelle cause civili,...

