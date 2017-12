Loris D’Ambrosio e la gogna che uccide

Oggi Loris D’Ambrosio avrebbe compiuto settant’anni, se fosse ancora tra noi si sarebbe forse adoperato per smaltire i fascicoli affastellati sulla scrivania in modo da rincasare a Tarquinia in tempo per la cena con la moglie e i tre figli. Invece il consueto raduno familiare non si terrà. Nelle righe che leggerete proveremo a ricordarlo così, con le parole di chi c’è ancora. Loris D’Ambrosio non c’è più. Quest’uomo cadde in una estate rovente di insinuazioni e sospetti. Cadde come...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.