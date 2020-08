Al Giro di Polonia succede il finimondo

La prima tappa del Giro di Polonia finisce come peggio non poteva finire. Dylan Groenewegen è davanti, veloce e lanciato. Fabio Jakobsen è alle sue spalle, in scia, ne ha per superarlo. Vanno spediti entrambi. Jakobsen sceglie la destra della strada, sprinta lungo le transenne. Groenewegen lo percepisce e fa quello che in mille altri sprint succede, cerca di non dare spazio. Questa volta non va però come in mille altri sprint. Spazio non ce n'è, la velocità è troppa. I due si toccano. Le transenne non reggono, si aprono, inghiottono Jakobsen, invadono la strada. Altri corridori cadono. Groenewegen è squalificato. Jakobsen è all'ospedale in gravi condizioni.

