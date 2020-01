Guida (non solo cromatica) alla stagione ciclistica 2020

Un carrozzone colorato inizierà, da martedì 21 gennaio, a muoversi per il mondo. Si parte dall'Australia, si finirà in Cina. Da gennaio a ottobre il gran carrozzone del ciclismo mondiale raggiungerà quattro continenti. Il preambolo della stagione è il solito, il Tour Down Under, e pure l'epilogo non cambia, il Gree-Tour of Guangxi, anche se per molti tutto finirà sulle strade del Lombardia.

Qualcosa è cambiato dall'anno scorso, anche a livello visivo. E tocca, come ogni gennaio iniziare a farci l'occhio. Ecco qui una guida cromatica, squadra per squadra, per sapere quale colore cercare in gruppo per individuare il proprio corridore preferito:

Le squadre del 2020 e come individuarle

WORLD TOUR (cliccate sul nome della squadra per andare sulla pagina dedicata)

AG2R La Mondiale

Astana Pro Team

Bahrain-Mclaren

Bora-Hansgrohe

CCC Team

Cofidis, Solutions Crédits

Deceuninck-Quick-Step

EF Education First

Groupama-FDJ

Israele Israel Cycling Academy

Lotto Soudal

Mitchelton-Scott

Movistar Team Canyon

Team NTT

Team Ineos

Team Jumbo-Visma

Team Sunweb

Trek-Segafredo

UAE Team Emirates

PROFESSIONAL

Androni Giocattoli - Sidermec

Bardiani - CSF - Faizanè

Vini Zabù - KTM

Alpecin-Fenix

Il calendario del 2020

Nell'anno olimpico, sabato 25 luglio ci sarà la prova maschile su strada e il 26 quella femminile, le stagioni del ciclismo non cambiano. Si sverna da qualche parte al di là degli oceani, ci si ritrova a fine febbraio per le prime prove sul pavé, il 3 marzo ci si sfiderà sugli sterrati toscani per le Strade Bianche, poi sarà tempo di Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, prima di abbracciare la primavera con la Milano-Sanremo (17 marzo).

La stagione delle pietre avrà il suo clou tra il 27 marzo, Harelbeke, e il 12 aprile, Parigi-Roubaix, poi toccherà alle Ardenne prendere il testimone con il mezzo il Limburgo dell'Amstel a fare da spartiacque tra due mondi che in pochi sono riusciti a unire (l'ultimo è Philippe Gilbert).

Il Giro d'Italia inizia il 9 maggio, il Tour de France il 27 giugno, la Vuelta il 14 agosto.

I Mondiali si correranno ad Aigle-Martigny, in Svizzera, dal 20 al 27 ottobre.

Ecco le date di tutte le principali corse del 2020

21.01-26.01 Tour Down Under (Australia)

26.01-02.02 Vuelta a San Juan (Argentina)

02.02 Cadel Evans Road Race (Australia)

16.02 Trofeo Laigueglia (Italia)

23.02-29.02 UAE Tour (Emirati Arabi Uniti)

29.02 Classic sud Ardeche (Francia)

29.02 Omloop Het Nieuwsblad (Belgio)

01.03 Kuurne-Brussel-Kuurne (Belgio)

01.03 La Drome Classic (Francia)

07.03 Strade Bianche (Italia)

08.03 GP Industria & Artigianato (Italia)

08.03-15.03 Paris – Nice (Francia)

11.03-17.03 Tirreno – Adriatico (Italia)

18.03 Nokere Koerse (Belgio)

19.03 GP de Denain (Francia)

20.03 Bredene Koksijde Classic

21.03 Milano – Sanremo (Italia)

23.03-29.03 Volta Catalunya (Spagna)

25.03 Driedaagse De Panne (Belgio)

25.03-29.03 Settimana Internazionale Coppi e Bartali (Italia)

27.03 E3 Harelbeke (Belgio)

29.03 Gent – Wevelgem (Belgio)

01.04 Dwars door Vlaanderen (Belgio)

01.04-04.04 Giro di Sicilia (Italia)

04.04 GP Miguel Indurain (Spagna)

05.04 Ronde van Vlaanderen (Belgio)

06.04-11.04 Itzulia Basque Country (Paesi Baschi)

08.04 Scheldeprijs (Belgio)

12.04 Paris – Roubaix (Francia)

15.04 Brabantse Pijl (Belgio)

19.04 Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

19.04 Tro-Bro Léon (Francia)

20.04-24.04 Tour of the Alps (Italia)

22.04 La Flèche Wallonne (Belgio)

26.04 Liège-Bastogne-Liège (Belgio)

26.04 Giro dell’Appennino (Italia)

28.04-03.05 Tour de Romandie (Svizzera)

01.05 Eschborn-Frankfurt (Germania)

09.05-31.05 Giro d’Italia (Italia)

31.05-07.06 Critérium Dauphiné (Francia)

07.06-14.06 Tour de Suisse (Svizzera)

14.06-19.06 Adriatica Ionica Race (Italia)

27.06-19.07 Tour de France (Francia)

05.07-11.07 Tour de Pologne (Polonia)

25.07 CC San Sebastian (Paesi Baschi)

25.07 Giochi Olimpici prova in linea (Giappone)

29.07 Giochi Olimpici prova a cronometro (Giappone)

29.07-09.08 Volta a Portugal (Portogallo)

14.08-06.09 Vuelta a España (Spagna)

16.08 Cyclassics Hamburg (Germania)

16.08 Ride London Classic (Gran Bretagna)

23.08 Bretagne Classic (Francia)

29.08 Brussels Classic (Belgio)

31.08-06.09 BinckBank Tour (Belgio e Paesi Bassi)

10.09 Campionati Europei prova a cronometro (Italia)

11.09 GP Québec (Canada)

13.09 Campionati Europei prova in linea (Italia)

13.09 GP Montreal (Canada)

16.09 Giro di Toscana (Italia)

17.09 Coppa Sabatini (Italia)

19.09 Memorial Pantani (Italia)

20.09 Trofeo Matteotti (Italia)

20.09 Campionati del Mondo prova a cronometro (Svizzera)

27.09 Campionati del Mondo prova in linea (Svizzera)

01.10 Coppa Bernocchi (Italia)

03.10 Giro dell’Emilia (Italia)

04.10 GP Bruno Beghelli (Italia)

06.10 Tre Valli Varesine (Italia)

07.10 Milano – Torino (Italia)

08.10 Gran Piemonte (Italia)

10.10 Il Lombardia (Italia)

11.10 Parigi – Tours (Francia)

15.10-20.10 Gree – Tour of Guangxi (Cina)