La playlist del Giro d'Italia 2019

Ventitré giorni a pedalare per l'Italia, ventun tappe, 3566,8 chilometri da percorrere per raggiungere Verona. Ogni giorno di corsa una canzone e ogni canzone una storia, quella che i corridori metteranno in scena. Una selezione musicale per raccontare cosa succederà lungo le strade percorse dalla 102esima edizione del Giro d'Italia.

Seconda tappa

Bologna – Fucecchio, 205 chilometri. Vincitore: Pascal Ackermann; maglia rosa: Primoz Roglic.

Colonna sonora: It's a hard life dei Queen.

Prima tappa

Bologna – Santuario di San Luca, 8 chilometri. Vincitore: Primoz Roglic; maglia rosa: Primoz Roglic.

Colonna sonora: Bon appétit di Katy Perry