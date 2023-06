Dalle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia le immagini del festival. Ecco tutti gli ospiti sul palco e il pubblico

Il Foglio è in trasferta a Venezia, dove oggi si tiene la quinta edizione della Festa dell'Innovazione (qui il programma completo e la diretta streaming). Le immagini da The Home of The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia.

Foto di Priscilla Ruggiero