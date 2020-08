Operazione casalinghe. Dopo Salvini ecco la Meloni

Già donna, madre e cristiana, da oggi Giorgia Meloni è anche modella per Novella 2000. Fotografata in costume, rigorosamente tricolore (ma a righe orizzontali, come fosse la bandiera iraniana invece che italiana), la leader di Fratelli d'Italia è apparsa sulla copertina del numero uscito oggi in edicola. Meloni però arriva seconda tra i colleghi di destra prestati alle copertine dei settimanali di costume. Di sicuro dopo Matteo Salvini, che nel 2014 ha posato a torso nudo per Oggi, "vestito" solo con una cravatta verde, quando ancora la Lega era Lega Nord e il verde era verde padano.