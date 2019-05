Una sera alla corte del Re Sole

Quasi 700 persone in costume d'epoca, hanno passeggiato lunedì notte tra le camere e il giardino della reggia di Versailles per la quinta edizione del “Festival Galantes”, che fa rivivere la magnificenza degli eventi organizzati da Luigi XIV. L'ingresso costa tra i 135 e i 410 euro, a seconda che si voglia essere re e regina o semplice marchesi, con "privilegi" annessi (buffet e champagne a volontà o meno, tour privati negli appartamenti del Re Sole e altro). Nei corridoi della Cappella Reale, dove riecheggia la musica sacra di Couperin o Charpentier, o nelle gallerie che conducono agli appartamenti del re, si gioca a dadi e a biliardo. “È l'unico momento dell'anno in cui si può visitare in costume la reggia”, ha spiegato Laurent Brunner, direttore di spettacoli di Versailles.