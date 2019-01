La gara di sculture di ghiaccio nella Savoia

Si conclude oggi la competizione iniziata il 15 gennaio: una gara a colpi di scalpello sul ghiaccio a Valloire, piccolo comune sulle Alpi francesi, dove una ventina di scultori sono arrivati da tutto il mondo pronti a sfidarsi per tre giorni e tre notti consecutive. Obelischi, busti e opere d'arte astratta prendono vita nel corso della 28esima edizione del festival, che va in scena nella caratteristica regione della Savoia e che vedrà decretare il vincitore oggi. Suggestivo lo scenario che si apre per turisti e visitatori nella vallata, soprattutto di notte: terminato il concorso le sculture resteranno infatti illuminate per l’intero weekend.