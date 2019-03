Massimo Recalcati,il guru dell’amour?

Pur vivendo in Francia, lei lavora a contatto con Massimo Recalcati da parecchi anni, è infatti docente titolare dell’IRPA, Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata, e ha pubblicato con Feltrinelli, nella collana “Eredi”, diretta dallo psicoanalista, il recente saggio Freud. Lapassione dell’ingovernabile. Uno psicoanalista si esprime nel programma Lessico amoroso su Rai 3 e gli vengono rivolte delle critiche. Che cosa c'è di male?

Guardi, uno psicoanalista, come chiunque altro, ha diritto di fare e dire quello che vuole, a patto che lo faccia a suo nome e senza implicare direttamente le istituzioni in cui lavora. Fino a oggi in Italia, nel campo della psicoanalisi, non era mai stato costituito un tribunale dell’Inquisizione che decretasse il valore e l’etica di uno psicoanalista a partire dai suoi interventi pubblici. Ma appena Recalcati si è impegnato a far conoscere la nostra disciplina attraverso i mass media… è scoppiata la bomba! I suoi detrattori insorgono contro la “sua” psicoanalisi, contro il “suo” Lacan, sostenendo che egli ne dia un’immagine distorta. Ma da quando un intellettuale non può restituire la propria lettura personale di un autore? E quali sarebbero queste autorità capaci di attribuire alla psicoanalisi l’etichetta di “vera” o “falsa”? Ciò che mi indigna non sono le critiche nei confronti dei contenuti degli interventi di Recalcati — la divergenza di opinioni è stimolante —, ma i giudizi sulla forma, voglio dire sul suo stile, sul modo in cui presenta il suo discorso, in particolare durante i suoi interventi in televisione. Mi riferisco soprattutto all’articolo di Aldo Grasso uscito il 19 febbraio 2019 sul Corriere della Sera, “ ‘Lessico amoroso’, quando uno studioso serio diventa un guru”, che mi sembra offensivo, non solo per Recalcati, ma per la psicoanalisi tout court.

Si riferisce al termine “guru” utilizzato da Grasso nei confronti dello psicoanalista?

La invito a rileggere il sottotitolo dell’articolo: “Tutti estatici, tutti con la faccia di chi si sente intelligente, tutti gratificati dalle parole del sommo sacerdote”. Grasso paragona Recalcati al guru indiano Osho e definisce la sua prestazione come una parodia di altri psicoterapeuti, sconosciuti oltralpe. L’uditorio è come ipnotizzato, soggiogato dalle parole di Recalcati — scrive — che, grazie al suo potere di suggestione, fa credere al pubblico “di far parte di un gruppo speciale, una sorta di setta”. E dulcis in fundo, il giornalista conclude: “La psicoanalisi aiuta non poco perché non conosce il senso del ridicolo, pena la sua efficacia”. Se è vero che l’efficacia della psicoanalisi dipende (anche) dalla suggestione, la suggestione all’interno di una cura non ha niente a che vedere con quella utilizzata dai santoni e dai capi spirituali di una qualunque setta.



Quindi lei sostiene che la suggestione è parte integrante dell’analisi…

Freud parla di “amore di transfert” e l’amore implica per forza una parte di suggestione. Ma Freud invita ogni psicoanalista a diffidare dei suoi effetti positivi e a non abusarne. Il fatto che la suggestione sia parte integrante della cura, non vuol dire che ogni psicoanalista sia un guru.

Per ritornare alla trasmissione, non mi risulta che il pubblico di “Lessico amoroso” fosse costituito da psicoanalisti, ma da figuranti intenti ad ascoltare delle lezioni su diversi temi amorosi. Di quale setta parla dunque Grasso? E soprattutto, non dobbiamo dimenticare che la televisione è finzione: voglio dire, c’è una messa in scena, per forza. Non basta osservare dei ragazzi incuriositi all’interno di un programma televisivo per affermare che il conduttore, dal momento che fa lo psicoanalista, è un guru. L’errore fondamentale di Grasso è quello di mescolare il piano della clinica con quello della fiction televisiva.



Riconosce le critiche di Grasso nella pratica istituzionale di Recalcati?

Posso dire che ho incontrato raramente la stessa apertura, la stessa varietà di punti di vista e di approcci, la stessa possibilità di esprimere dissensi e divergenze, che ho trovato nelle istituzioni fondate da Recalcati. Questo credo sia dovuto anche al linguaggio, un linguaggio che desidera comunicare, incontrare l’Altro, un linguaggio che apre le porte a tutti, proprio come gli istituti Jonas, dove si pratica una psicoanalisi “sociale”. Settari mi sembrano invece i luoghi chiusi e segreti della psicoanalisi “pura”, ortodossa, templi dei nuovi misteri, con i loro sacerdoti che promuovono un lacanismo occulto e intrasmissibile. Al contrario, Recalcati incoraggia una psicoanalisi che può essere discussa e criticata, attraverso un linguaggio che è agli antipodi dell’esoterismo proprio delle dottrine delle sette.