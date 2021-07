La Digital tax dell'Ue non sarà più contro i Gafa

Il progetto di Digital tax dell'Unione europea, che la Commissione dovrebbe presentare il 20 luglio, sarà declassato per non interferire con l'accordo sulla tassazione internazionale raggiunto tra 130 paesi all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ed evitare di mettere in difficoltà l'amministrazione di Joe Biden nel momento in cui dovrà far approvare l'intesa al Congresso. Gli Stati Uniti hanno aumentato la pressione sui partner europei per abbandonare la Digital tax. Il segretario al Tesoro, Janet Yellen, lunedì parteciperà alla riunione dell'Eurogruppo, ribadendo la richiesta di accantonare o rinviare il progetto. Martedì Yellen incontrerà la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, che ha la responsabilità del dossier. La data di presentazione della proposta è già stata spostata di una settimana, dal 13 al 20 luglio. Nel frattempo i tecnici dell'esecutivo comunitario stanno annacquando il testo della Digital tax, che si chiamerà Digital levy, cioè prelievo digitale. “La natura del Digital levy sarà abbastanza diverso rispetto alla precedente proposta”, ha annunciato ieri il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis.



La Commissione sta “lavorando con i partner internazionali per assicurarci che la messa in opera del Digital levy non interferisca con il processo all'Ocse”, ha spiegato Dombrovskis. Anche la Francia è pronta a rinunciare alla sua battaglia contro i Gafa, i giganti del digitale Google, Amazon, Facebook e Apple. “Il Digital levy non ha niente a che vedere con la tassazione dei giganti del digitale”, ci ha spiegato il ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire, in un incontro con altri giornalisti. “Si tratta di riflettere alla tassazione di tutte le attività digitali, compresa quella di imprese di dimensioni medie. Sono cose che non hanno nulla a che vedere con i Gafa”. L'obiettivo dell'incontro con Yellen all'Eurogruppo è di “rassicurarla” sul fatto che l'Ue terrà conto “delle preoccupazioni americane. Siamo perfettamente coscienti che c'è una posta in gioco politica per l'amministrazione americana. Deve far passare l'accordo sulla tassazione internazionale al Senato”, ha detto Le Maire: “Il Digital levy si iscrive nell'iniziativa europea delle risorse proprie” e “non c'è niente di diretto contro gli americani”. In altre parole a pagare il prelievo digitale dell'Ue saranno soprattutto le imprese del settore in Europa. La Francia ha annunciato un altro gesto in direzione di Washington. Le Maire ha promesso di cancellare la Digital tax nazionale non appena “entrerà in vigore” l'accordo sulla tassazione internazionale dell'Ocse.



L'intesa sulla tassazione delle multinazionali dovrebbe essere confermata alla riunione dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20 a Venezia questa settimana. Dopo l'accordo tra 130 paesi all'Ocse, il via libera dovrebbe essere assicurato. “Il G20 è il 90 per cento delle entrate fiscali mondiali. Abbiamo la responsabilità di istituire una tassazione internazionale giusta ed efficace”, ha spiegato Le Maire. L'attenzione del resto si sta spostando su altri due dossier: come aiutare i paesi in via di sviluppo nella ripresa economica e nella transizione climatica. “Il G20 è l'80 per cento del Pil mondiale. La prima responsabilità è di evitare la grande divergenza in uscita di crisi tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo”, ha detto Le Maire. L'idea è di riciclare una parte della nuova emissione da 650 miliardi di dollari di diritti speciali di prelievo da parte del Fondo monetario internazionale per farne arrivare 100 miliardi ai paesi poveri. Su questo la chiave sarà la Cina, che finora si è opposta al progetto fortemente sostenuto dall'Italia. “La seconda posta in gioco è il clima. Il G20 è l'80 per cento delle emissioni di CO2”, ha ricordato Le Maire. L'idea è di spingere gli altri membri del G20 ad adottare il modello europeo, che fissa un prezzo alto per il CO2. Anche in questo caso, la chiave sarà la Cina.



Per l'accordo dell'Ocse sulla tassazione internazionale il problema più che al G20 è interno all'Ue. Tre stati membri hanno ribadito la loro contrarietà in un settore in cui è richiesta l'unanimità dei 27: Irlanda, Ungheria ed Estonia non hanno aderito. Il Financial Times spiega tutti i dettagli dell'opposizione dei tre paesi per ragioni economiche e giuridiche. Le Maire si è detto convinto di poter superare le loro obiezioni con un'opera di convincimento. “Noto che questi paesi sono meno numerosi rispetto a qualche giorno fa, grazie al lavoro di persuasione che abbiamo fatto”, ha spiegato il ministro francese, ricordando che anche la Polonia faceva parte del gruppo degli scettici. “La resistenza di questi stati è variabile da uno stato all'altro. L'Irlanda ha avuto una reazione aperta e in ogni caso misurata. Non son sicuro che i tre siano uniti”, ma mi dispiacerebbe se l'Ue che ha promosso questo progetto da anni non fosse unita su questa scelta di giustizia ed efficacia fiscale”, ha detto Le Maire.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni