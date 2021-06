Bruxelles e Londra vanno verso una nuova crisi Brexit

Il Regno Unito e l'Unione europea si avviano verso un nuovo scontro sul Protocollo sull'Irlanda del nord, dopo che il governo di Boris Johnson ha chiesto di modificare l'intesa che era stata raggiunta con l'accordo Brexit per preservare la pace irlandese e il mercato unico europeo. Come abbiamo spiegato ieri, la prima salva è stata sparata dal ministro britannico per la Brexit, David Frost, che sul Financial Times ha criticato la rigidità dell'Ue sul Protocollo irlandese. "Non abbiamo intenzione di cambiare nulla di ciò che è stato concordato", ha risposto ieri un funzionario dell'Ue. Per la Commissione ci sono due possibilità. O il Regno Unito rinuncia “all'approccio di scontro” e “alle azioni unilaterali”. Oppure “l'Ue è stata paziente, ma la pazienza si sta assottigliando”, ha spiegato il funzionario: se Boris Johnson sceglierà di continuare sulla strada dello scontro “dovremo considerare tutte le opzioni che sono a nostra disposizione”.



Domani a Londra Frost incontrerà il vicepresidente della Commissione, Maros Sefcovic, per discutere dell'accordo Brexit e di quello post Brexit. E l'incontro si annuncia ostile. Il Protocollo prevede la creazione di una frontiera interna al Regno Unito, con una separazione di fatto tra l'Irlanda del nord e il resto della Gran Bretagna. Le merci che attraversano il canale di San Giorgio devono essere sottoposte a controlli fitosanitari e doganali. Frost ha riconosciuto che il governo Johnson, sottoscrivendo il Protocollo, ha “sottovalutato” il suo impatto e chiede di fatto di disapplicarlo. Di fronte al ritorno delle tensioni comunitarie in Irlanda del nord, Londra scarica la responsabilità sull'Ue e la presunta rigidità nell'applicazione del Protocollo.



Per la Commissione, invece, le responsabilità sono tutte di Londra. “Il Regno Unito non ha attuato gli impegni che aveva assunto in dicembre”, ha spiegato il funzionario dell'Ue: la costruzione dei posti di frontiera è stata bloccata, non sono stati assunti e formati funzionari in numero sufficiente, agli esperti europei non è permesso di accedere alle infrastrutture tecnologiche per verificare le merci che entrano ed escono dall'Irlanda del nord. “Come puoi avere fiducia in un partner in queste circostanze?”, ha detto il funzionario dell'Ue. Risultato la Commissione ha constatato che in Irlanda del nord circolano prodotti etichettati sia in sterline sia in euro, cosa che potrebbe far pensare che saranno esportati nel mercato unico dell'Ue.



Chi ha ragione? L'ex capo-gabinetto di Theresa May, Gavin Barwell, su Twitter è stato franco. “Si può essere tentati di credere che – malgrado tutti gli avvertimenti – 'il governo abbia sottovalutato gli effetti del protocollo', ma sono abbastanza certo che non sia vero. Sapevano che era un cattivo affare, ma lo hanno accettato per portare a casa la Brexit, con l'intenzione di eluderlo più tardi”. Durante i negoziati Brexit, quando era primo ministro, May aveva rifiutato il Protocollo per l'opposizione del partito unionista nordirlandese alla separazione dalla Gran Bretagna, ma era stata costretta ad accettare un “backstop” che avrebbe costretto il Regno Unito a restare nell'unione doganale e nel mercato unico con l'Ue (o almeno seguirne le regole). Arrivato a Downing Street, Johnson aveva cestinato il “backstop” di May e chiesto all'Ue di tornare alla versione originale del Protocollo.



Come si evita un nuovo scontro tra Londra e Bruxelles sull'Irlanda del nord? Il presidente americano, Joe Biden, potrebbe richiamare Johnson all'ordine durante la sua visita che inizia a Londra mercoledì. La Commissione è pronta a mostrarsi flessibile, come ha già fatto su diversi dossier (dagli aiuti di stato per l'Irlanda del nord ai medicinali, passando per i cani guida per i non vedenti e le auto di seconda mano) in passato. “Preferiremmo le flessibilità”, ha detto il funzionario dell'Ue. “Ma non possiamo escludere che il Regno Unito scelga la strada dello scontro”. In ogni caso le richieste di Frost vanno “molto oltre quanto possiamo andare”, ha spiegato il funzionario dell'Ue. Un'altra fonte ci ha spiegato che il problema ormai è diventato lo stesso Frost, pronto a usare ogni occasione per andare in guerra con Bruxelles. L'irritazione verso lo zar della Brexit emerge anche dalle reazioni su Twitter dei responsabili europei all'articolo di Frost. "Il Protocollo dell'Irlanda del nord non può essere messo in discussione. Non è il problema, è la soluzione a un problema che non abbiamo creato noi", ha scritto il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune. il ministro irlandese degli Esteri, Simon Coveney, l'ha messa sul personale: "Lord Frost continua a dare la colpa per le difficoltà con il Protocollo all'inflessibilità dell'Ue. Semplicemente non è così".



Almeno un altro dossier potenzialmente esplosivo è stato disinnescato: la detenzione di cittadini europei che arrivano nel Regno Unito senza un visto per lavoro o soggiorno di lungo periodo. Il punto sarà affrontato nelle discussioni tra Sefcovic e Frost di domani a Londra. Ma l'Home Office (il ministero dell'Interno) “ha pubblicato linee guida per evitare queste detenzioni” e “non ce ne sono più state”, ha spiegato il funzionario dell'Ue. “Ora la questione è di verificare che non ce ne siano altre di questo tipo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni