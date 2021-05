L'Ue in stand by in attesa dei vertici con Biden

Dalla Russia alla Cina, dalla Bielorussia alla politica climatica, dai dazi alla tassazione dei giganti del digitale, l'Unione europea è in attesa dei vertici di metà giugno con Joe Biden prima di decidere quali strade imboccare su alcuni dei dossier più strategici per i prossimi anni. Il presidente americano sarà dall'11 di giugno in Europa per il summit del G7, il vertice della Nato e quello con l'Ue e un faccia a faccia con Vladimir Putin. Le premesse sono buone. Dal 20 gennaio, giorno dell'insediamento di Biden alla Casa Bianca, i 27 hanno lavorato per un reset delle relazioni transatlantiche, mentre da Washington si sono moltiplicati i segnali per ricucire i rapporti dopo i quattro anni di conflitti più o meno aperti con l'amministrazione di Donald Trump. Ritorno nell'accordo di Parigi sul clima, rilancio delle trattative con l'Iran sul nucleare, tregua sui dazi per la contesa Boeing-Airbus e per l'alluminio e l'acciaio, volontà di lavorare insieme sulla Cina, sostegno a un'intesa all'Ocse sulla tassazione delle multinazionali e dei giganti del digitale. Ma rimangono diverse incognite sulla reale capacità sia dell'Ue sia degli Stati Uniti di lavorare insieme alle sfide globali.



