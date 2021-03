La Bce è diventata un covo di colombe

La Banca centrale europea ormai è diventata un covo di colombe. Il consiglio dei governatori della Bce ieri ha deciso di accelerare “in modo significativo” gli acquisti di titoli del programma pandemico Pepp per i prossimi tre mesi, dopo l'aumento dei rendimenti sui titoli di stato registrato in tutti i paesi della zona euro. Sulla decisione c'è stato “consenso totale”, ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde in conferenza stampa. Lagarde ha negato che l'intenzione sia quella di abbassare i rendimenti. “Non facciamo yield curve control”, ma “preserviamo condizioni di finanziamento favorevoli”, ha detto Lagarde, lanciandosi in una lunga e complicata spiegazione su cosa significhi questa espressione. Ma il risultato è stato ottenuto ancor prima di aumentare gli acquisti. Ieri rendimenti e spread si sono messi subito a scendere. Tenere i tassi vicini allo zero è considerato essenziale per preservare la sostenibilità di paesi ad alto debito come l'Italia, nel momento in cui proseguono le politiche di stimolo fiscale per far fronte alla crisi del Covid-19.



La Bce ha pubblicato le sue nuove previsioni economiche, che restano sostanzialmente le stesse di quelle di dicembre. Il pil dell'area euro dovrebbe crescere del 4 per cento nel 2021, del 4,1 per cento nel 2022 e del 2,1 per cento nel 2023. "La campagna di vaccinazione in corso, insieme al graduale allentamento delle misure di contenimento - a condizione che non ci siano ulteriori sviluppi negativi legati alla pandemia - sono alla base dell'aspettativa di un rimbalzo forte dell'attività economica nel corso del 2021", ha detto Lagarde. Le stime sull'inflazione sono state riviste al rialzo: 1,5 per cento nel 2021, 1,2 per cento nel 2022 e 1,4 per cento nel 2023. Lagarde ha avvertito che “l'inflazione potrebbe arrivare al 2 per cento alla fine dell'anno” anche nella zona euro. Ma, da buona colomba, si è subito premurata di minimizzare. Se ci sarà, sarà per "ragioni temporanee e tecniche”, come la fine dell'Iva ridotta in Germania, il prolungamento dei saldi in Francia e Italia, gli effetti degli aggiustamenti dei comportamenti dei consumatori sul paniere dell'inflazione e l'aumento del prezzo del petrolio.



Una delle ragioni (se non la principale) dell'aumento dei rendimenti registrato da gennaio è il pacchetto di stimoli da 1.900 miliardi di Joe Biden che entrerà in vigore oggi, dopo il via libera del Congresso e la firma del presidente. Il rialzo dei rendimenti innescato da aspettative più alte sull'inflazione e una ripresa più forte, in particolare negli Usa, “non è benvenuto”, ha spiegato Lagarde. La Bce non ne ha tenuto conto nelle sue nuove previsioni economiche. Ma “crediamo che il piano Biden avrà un impatto”, anche se “non va sopravvalutato”. Tuttavia “importeremo un po' di rendimenti più alti”, ha ammesso la presidente della Bce. La politica monetaria ultra-accomodante e lo sguardo sui rendimenti sono qui per restare. “Se dobbiamo ricalibrare l'ammontare (del Pepp), lo faremo”, ha detto Lagarde.



Lagarde si è lanciata in un accorato appello a far partire rapidamente il Recovery fund. “Next Generation Eu è fondamentale per aiutare a stimolare le economie europee dal punto di vista fiscale, ma è terribilmente importante perché deve anche affrontare la questione delle eterogeneità tra settori e paesi e rafforzare la produttività per portare le nostre economie verso il futuro verde e digitale”, ha spiegato Lagarde. Il Consiglio dei governatori ha sottolineato "l'importanza" che il Recovery fund "diventi operativo senza ritardi".



Le colombe hanno scacciato i falchi anche sulle regole di bilancio della zona euro. Lagarde ieri ha dato la benedizione alla Commissione che intende mantenere il Patto di stabilità e crescita congelato fino a fine 2022 e si è schierata con chi chiede una riforma significativa degli obiettivi del 3 per cento di deficit e 60 per cento di debito. La decisione di mantenere le regole sospese anche il prossimo anno “è quella giusta”, ha detto Lagarde: “E' appropriato". Inoltre “la nostra speranza è che quando la clausola generale di salvaguardia sarà disattivata, il Patto sia rivisitato e migliorato per renderlo più semplice, più focalizzato su produttività e investimenti, ovviamente con all'interno disciplina di bilancio, ma con uno sguardo nuovo a quali criteri e misurazioni utilizzare”, ha detto Lagarde, ricordando che il Patto era stato “creato negli anni 1990 e la situazione da allora è cambiata significativamente”.

