Trump vince ancora: Ken Paxton domina il ballottaggio per il Senato in Texas

La campagna è già iniziata. Nel suo discorso di vittoria, Paxton, in un’imitazione piuttosto goffa di Trump, ha iniziato ad affibbiare nomignoli a Talarico. Lo ha chiamato Tofu, prendendolo in giro per il suo veganesimo, e Tal-a-freak-o (gioco di parole traducibile con “Talarico il matto”). Ha poi affermato che il suo avversario è una minaccia per il Texas “perché è un estremista che vuole i confini aperti, alzare le tasse, ed è un vegano che ritiene Dio non binario”. Da questa sfida passeranno molte delle speranze dei democratici di riottenere il controllo del Senato alle elezioni di metà mandato.