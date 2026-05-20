Trump chiude i conti nel Kentucky: sconfitto Massie, tramonta anche l’eredità McConnell

In un mese, Donald Trump è riuscito a completare il suo “tour della vendetta” contro i residui oppositori interni al partito repubblicano. La conclusione in Kentucky è poi clamorosa: con un dato ancora provvisorio, appare già chiaro che il maggior critico interno, il deputato Thomas Massie, fustigatore della Casa Bianca sulla gestione degli Epstein Files e sulla guerra in Iran, è stato sconfitto dall’avversario Ed Gallrein, sostenuto da Donald Trump e da numerosi donatori vicini all’Aipac, la principale lobby statunitense a sostegno di Israele. La sua posizione isolazionista e moralizzatrice rendeva difficile sostenere la sua posizione in uno scenario dove, nonostante le anticipazioni dello scorso anno, alla fine è mancato il sostegno di Elon Musk. Alla fine dunque Massie ha potuto contare solo sui piccoli donatori e sul radicamento nel quarto distretto, dove il rappresentante era già conosciuto da tempo prima come giovane studente prodigio vincitore di numerosi concorsi scientifici e poi come imprenditore tech di successo. In parte questa forte base territoriale si rispecchia nel trionfo nella sola contea di Lewis, dove il deputato vive in una casa indipendente dal punto di vista energetico. Anche il rivale Gallrein, possidente agrario, poteva contare su un minimo di radicamento, ma a pesare, in questa corsa, è stato soprattutto l’endorsement di Donald Trump, ripetuto anche nelle ore precedenti il giorno del voto con un video sul profilo ufficiale del presidente, dove ha definito Massie “il peggior deputato della Storia”. La consueta iperbole trumpiana a cui si sono accodati numerosi esponenti del mondo Maga come l’ex vicedirettore dell’Fbi Dan Bongino che, tornando podcaster, è tornato a essere un fedelissimo di Trump, disposto a distorcere la realtà pur di compiacere il leader. E anche Gallrein ha paragonato il presidente a Gesù, in un imbarazzante sfoggio di ruffianeria politica eccessivo anche nel clima politico odierno. Massie in queste settimane è stato anche il catalizzatore di un gruppo di critici della trasformazione Maga del partito, a cominciare dall’ex deputata un tempo ipertrumpiana Marjorie Taylor Greene e persino da Matt Gaetz, ai tempi dell’amministrazione Biden deputato della Florida e uno dei più fedeli trombettieri del verbo Maga al Congresso. A finire nelle mire vendicative del presidente poi anche la deputata del Colorado Lauren Boebert, che insieme a Massie è stata decisiva nel desecretare un largo numero di file relativi al processo Epstein. Lo stesso Trump in un post sul suo social Truth ha chiesto di candidare qualcuno contro di lei, che ha osato farsi vedere di persona a sostegno di Massie. Nulla invece viene ancora detto sul senatore Rand Paul, che si ricandiderà nel 2028 e come il deputato sconfitto, è un critico delle “guerre permanenti” e soprattutto di quella contro l’Iran.