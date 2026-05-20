I trumpiani non hanno affatto rinunciato alle mire di conquista sulla Groenlandia

“Il desiderio di controllo sulla Groenlandia” da parte di Donald Trump non è cambiato, ha detto il premier dell’isola artica, Jens-Frederik Nielsen, dopo aver incontrato l’inviato speciale americano, Jeff Landry, arrivato a Nuuk domenica. L’incontro è stato costruttivo, ha detto il premier, ma “non c’è alcuna indicazione” del fatto che l’Amministrazione americana abbia rinunciato ai suoi piani di conquista della Groenlandia , anche se Landry dice di essere lì “semplicemente per costruire relazioni”, inviato da Trump con l’obiettivo di “farsi un nuovo gruppo di amici”.

Ieri è iniziata la conferenza “Future Greenland 2026” a cui partecipa anche Jozef Síkela, il commissario europeo per lo Sviluppo, ma il governatore della Louisiana Landry è arrivato con scatole piene di cappellini Maga che arrederanno il nuovo palazzo del consolato americano a Nuuk, che i groenlandesi chiamano “il quartiere generale dell’occupazione futura” e che sarà inaugurato domani. Il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta fatta da quattro giornalisti che, dopo aver intervistato funzionari a Washington, Nuuk e Copenaghen (la Groenlandia è territorio danese), hanno scoperto che gli Stati Uniti stanno cercando di modificare l’accordo militare esistente con l’isola da decenni in modo da garantire la presenza a tempo indeterminato delle truppe americane; vogliono un potere di veto sugli accordi di investimento della Groenlandia in modo da escludere i rivali, come la Russia e la Cina; e stanno discutendo di risorse naturali con Nuuk. Intanto il Pentagono sta portando avanti rapidamente i piani per un’espansione militare, perlustrando la città di Narsarsuaq, nel sud dell’isola, dove c’è un aeroporto che risale alla Seconda guerra mondiale, il porto e gli spazi che potrebbero ospitare truppe americane.