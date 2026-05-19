L’Avana chiede droni a Mosca e Teheran per minacciare gli Stati Uniti

Secondo le informazioni pubblicate da Axios, i funzionari statunitensi considerano i crescenti legami militari tra L’Avana, Mosca e Teheran una minaccia strategica per gli Stati Uniti, soprattutto a causa dello sviluppo della tecnologia di guerra con droni a soli 150 chilometri dal territorio statunitense. “Quando pensiamo a queste tecnologie così vicine, e a una serie di attori ostili che vanno dai gruppi terroristici ai cartelli della droga, agli iraniani e ai russi, è inquietante”, ha detto ad Axios un alto funzionario statunitense in condizione di anonimato. “E’ una minaccia crescente”. Sarebbe stato lo stesso Ratcliffe, secondo questa fonte, ad avvertire che “Cuba non può più fungere da piattaforma per gli avversari che vogliono promuovere programmi ostili nel nostro emisfero”. “L’unica base militare straniera a Cuba, l’unica presenza militare straniera a Cuba, è l’indesiderata presenza della base navale di Guantánamo, che gli Stati Uniti hanno usurpato dal nostro territorio”, ha risposto Bruno Rodríguez.