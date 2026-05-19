Il regolamento di conti di Trump in Louisiana

Il presidente non ha mai perdonato a Cassidy il voto favorevole al secondo impeachment nei suoi confronti (quello riguardante i fatti del 6 gennaio) e ha subito esultato sul social di sua proprietà, Truth, affermando che “la slealtà di Cassidy verso l’uomo che lo ha fatto eleggere è ora leggenda, ed è bello vedere come la sua carriera politica sia FINITA”. Il senatore ha tentato più volte di ricucire lo strappo col presidente. Da gastroenterologo e convinto sostenitore degli obblighi vaccinali, ha scelto di votare favorevolmente alla nomina di Robert Kennedy alla Sanità, mossa che gli è costata il supporto degli elettori indipendenti, e che non ha migliorato il suo rapporto col presidente, che ha continuato a definirlo sleale. Nel discorso di sconfitta, ha attaccato direttamente Trump, pur non menzionandolo mai direttamente, ribadendo che “quando partecipi a una democrazia, a volte non va come vuoi, ma non dici che l’elezione ti è stata rubata” e che “le persone con carattere e integrità non perdono tempo ad attaccare la gente su Internet”. Il presidente esce dalla serata evidentemente rafforzato: dopo aver contribuito alla sconfitta dei senatori statali dell’Indiana contrari al suo progetto di ridisegno dei collegi e a quella di Cassidy, nelle primarie in Kentucky di stanotte proverà a togliere il seggio a Thomas Massie, il deputato dimostratosi più lontano dalla linea trumpiana.