Washington fa accordi con Kyiv per produrre droni

L’ideologia trumpiana non permette di riconoscere che Volodymy Zelensky non è un “piazzista”, come lo aveva chiamato lo stesso Donald Trump in campagna elettorale, accusando il presidente ucraino di compiere viaggi negli Stati Uniti per riscuotere denaro dal popolo americano. Né permette di capire che gli ucraini non sono un popolo di mendicanti, ma che in questi quattro anni di invasione totale hanno rivoluzionato il modo di combattere e di produrre armi, accumulando insegnamenti utili alla nostra sicurezza. Dietro le quinte e al riparo dalle dichiarazioni sprezzanti del capo della Casa Bianca, la collaborazione fra Kyiv e Washington esiste e dopo che l’Ucraina ha stretto accordo per la produzione di droni, esportando la sua tecnologia, dall’Europa al medio oriente, non poteva non arrivare la notizia che anche con gli Stati Uniti, l’Ucraina sta lavorando per un’intesa su una joint venture per produrre droni. Secondo Cbs News, i governi americano e ucraino hanno redatto un memorandum che delinea un futuro accordo di difesa, che consentirebbe a Kyiv di esportare tecnologia militare negli Stati Uniti e produrre droni con le aziende americane. L’intesa sarebbe reciprocamente vantaggiosa, agli Stati Uniti permetterebbe di colmare le lacune che sono emerse durante la guerra contro la Repubblica islamica dell’Iran, le stesse che hanno spinto diversi paesi del Golfo a chiedere aiuto a Kyiv mentre Trump continuava a ripetere che Washington non aveva bisogno degli ucraini e anzi si rammaricava con i sauditi per aver stretto un accordo con Zelensky senza avvisare Washington. Mentre l’Ucraina ha bisogno dei finanziamenti americani per espandere la propria capacità produttiva. L’Ucraina ha rivoluzionato il modo di fare la guerra, in medio oriente americani e anche israeliani avrebbero potuto arrivare meglio preparati contro il regime di Teheran se avessero chiesto consiglio agli ucraini, superando l’ideologia trumpiana e la spocchia israeliana.