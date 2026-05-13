Gli Emirati fanno da soli contro Teheran

La guerra contro la Repubblica islamica dell’Iran era stata concepita come un conflitto veloce, rapido quanto necessario a costringere il regime a cedere sui punti ritenuti essenziali dall’Amministrazione americana per un accordo sul progetto nucleare di Teheran. Sono stati raggiunti alcuni obiettivi militari, ma l’accordo non è vicino e il conflitto veloce si è trasformato in un cessate il fuoco cristallizzato in cui Stati Uniti e regime iraniano sembrano guardarsi negli occhi e aspettare che sia l’altro a sbattere per primo le palpebre, a fare il primo errore. Per la Repubblica islamica il cessate il fuoco immobile non è una condizione sgradita. Il regime ribadisce i suoi punti, che sono quattordici in tutto, ben sapendo quanto siano inaccettabili per gli Stati Uniti.

L’Amministrazione americana non ha un problema di tenuta con il cessate il fuoco, resiste alla tensione, ma ha bisogno di stabilire il punto finale della guerra, di mostrare all’opinione pubblica americana che dall’Iran l’esercito ha portato risultati concreti e necessari. Chi davvero rischia di rimanere schiacciato da un cessate il fuoco troppo lungo sono i paesi del Golfo, che all’inizio non conoscevano i piani di guerra degli Stati Uniti e di Israele, ma da quando è iniziata non hanno lesinato il loro sostegno a Washington, soprattutto dopo essere stati colpiti duramente dai missili e dai droni di Teheran. Ora che tutto è congelato, anche il sostegno dei paesi del Golfo per l’alleato americano si è fatto freddo e nella regione prevale la sensazione che Trump voglia una via di uscita dal conflitto rapida, non necessariamente efficace. Il settimanale Economist ha fatto i calcoli di quanto le monarchie del Golfo hanno perso finora a causa della guerra e soprattutto a causa del blocco dello Stretto di Hormuz. Il settore più colpito è quello del petrolio e del gas, che rappresenta circa un quarto del pil e la maggiore entrata: “Le esportazioni di petrolio in Arabia Saudita sono diminuite di circa un terzo, negli Emirati Arabi Uniti della metà, mentre Bahrein, Kuwait e Qatar non hanno esportato quasi nulla”. L’amministratore delegato di Saudi Aramco, il colosso petrolifero di Riad, ha detto al settimanale britannico che “se gli scambi e le esportazioni rimarranno limitati per più di qualche settimana, prevediamo che l’interruzione delle forniture persisterà e il mercato si stabilizzerà soltanto nel 2027”. Se il blocco nello Stretto si protrarrà oltre la fine dell’estate, per il Golfo il rischio di problemi economici a lungo termine è molto alto.