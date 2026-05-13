Donald Trump e Xi Jinping rischiano tutto. L’incontro letto da Campbell

I due leader più potenti del mondo si incontrano giovedì. Nessuno può prevedere se questo incontro sarà “di routine o trasformativo”. I fattori chiave in gioco sono meno i criteri tecnici associati a ciascun punto dell’agenda bilaterale, e più le caratteristiche e l’esperienza dei due uomini, scrive su Foreing Affairs l'ex vicesegretario di stato