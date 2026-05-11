Sanzioni ai coloni in Cisgiordania, l'Ue ci riprova senza Orbán: ora l'incognita si chiama Babis

L’Alto rappresentante, Kaja Kallas, presenterà ai ministri degli Esteri anche altre potenziali misure contro Israele per la situazione in Cisgiordania. Non riguardano unicamente i coloni. Francia e Svezia hanno chiesto di un bando sui prodotti e i servizi degli insediamenti in Cisgiordania. Un’altra possibilità è di portare i dazi sui prodotti nei territori occupati a livelli proibitivi. Ma serve una nuova proposta della Commissione e Ursula von der Leyen appare riluttante ogni volta che si deve sanzionare Israele. Secondo diversi diplomatici, serve una forte pressione sulla Commissione affinché presenti una proposta. Data la resistenza della Germania, l’Italia potrebbe essere il paese per coalizzare una maggioranza qualificata. L’intervento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà tra i più ascoltati.