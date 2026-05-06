Sarà Rubio la vittima della folle sbandata di Trump. Ma Prevost dica qualcosa di agostiniano

Secondo Edward Luce, che non perde di vista il Potus sul Financial Times nemmeno un istante, la sua furia del rebranding, cioè rinominare con il proprio riverito cognome archi di trionfo e varie altre frivolezze di culto, dipende non solo dall’egotismo naturale nell’uomo ma dal suo intento di cominciare a pensare a una successione dinastica (Donald Jr. sarebbe della partita, Rubio e Vance no). Ora è chiaro che l’autocrazia papale è teologica, storica ed elettiva, il particolare che sia eletta da un Sacro Collegio più ristretto ma non meno importante del suo e non sia un dinastia successoria per Trump conta poco. Conta l’autorevolezza morale e carismatica di un confronto alla pari con un capo spirituale di quella forza ed estensione universale.

Trump però è furbissimo, e non si limita all’evidente errore di imbastire un frontale con un’autorità così diversa dalla sua, che va forte al botteghino da parecchio prima che lui esordisse al famoso “The Apprentice” (“you’re fired!”). Infatti la settimana prossima va in visita a Xi, un presidente a vita, come il Papa, di un paese antico anche più della chiesa cattolica, e cercherà di onorare la circostanza come si deve, nonostante gli impicci anche cinesi che gli procura la battaglia navale in corso nella Stretto di Hormuz. Trump ha capito che qualcosa non va a Mosca, dove il suo alter ego Putin vive giorni un po’ spettrali, e a quanto pare si tiene discosto dalla scena pubblica e dalla pompa cerimoniale del 9 maggio per via del timore dei droni ucraini e di qualche possibile sorpresa domestica dopo oltre quattro anni di guerra senza vittoria, un’operazione speciale che non si avvantaggia nemmeno della gabbana voltata alla Casa Bianca e deve subire lo scaltro eroismo dell’esercito più forte d’Europa a difesa dei confini della Patria ucraina. Infatti ha dichiarato che Zelensky è un uomo “astuto” e che i suoi rapporti con lui sono eccellenti, salvo quel momento nello studio ovale in cui il tipo gli era sembrato un po’ troppo aggressivo.