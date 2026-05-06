L'uranio del Niger vola ancora in Russia e passa dalla Libia

Ieri, l’agenzia di stampa libica Fawasel, di solito piuttosto attendibile, ha citato fonti nell’ambiente della sicurezza dell’est della Libia che hanno confermato che almeno fino a metà aprile questo ponte aereo fra il Niger e la Russia è proseguito facendo scalo in Libia e in Siria. I voli cargo hanno fatto tappa, anche in questo caso, ad al Khadim, una base aerea libica gestita dagli Africa Corps, i mercenari russi, e dagli uomini del generale della Cirenaica Khalifa Haftar. Secondo quanto risultava al Foglio, questi voli sono iniziati a dicembre 2025 nel massimo riserbo, spegnendo il segnale satellitare Ais. L’aereo scelto per trasportate un materiale tanto delicato come lo yellowcake aveva il codice di identificazione RA-82037 e non appena entrava nello spazio aereo nigerino diventava invisibile ai radar.