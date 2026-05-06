Le fake news su Meloni non sono solo immaginette hard, ma messaggi politici

Ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato su X lo screenshot di un post Facebook dove un utente anonimo, con tono indignato, la accusa di presentarsi in modo “vergognoso”, accompagnato dall’immagine di una donna che assomiglia a Giorgia Meloni, seduta su un letto in abiti intimi. Meloni scrive che in questi giorni girano “diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore”, e aggiunge che “i deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no”. Su un punto ha ragione: le fake news, a maggior ragione quelle costruite con l’AI, sono pericolose, ma non è detto che a produrle siano solo “solerti oppositori”. La disinformazione è infatti un luogo ben più articolato e complesso. Lo racconta bene un’analisi pubblicata ieri da NewsGuard: negli ultimi mesi sui social hanno iniziato a circolare dichiarazioni completamente inventate attribuite a Giorgia Meloni. Dal gennaio 2026 ne sono state individuate almeno quattro, con numeri tutt’altro che marginali: circa 18 milioni di visualizzazioni su X e 1,6 milioni su TikTok entro fine aprile. La direzione del racconto (come: “Il discorso della Meloni contro Trump censurato dalle tv”, perché c’è sempre una censura di mezzo) è interessante: “L’obiettivo potrebbe essere quello di suggerire che, se persino Meloni si dissocia in modo così netto da Trump, allora le fratture all’interno dell’occidente siano ormai profonde e irreversibili”, spiega al Foglio Giulia Pozzi, una delle autrici dello studio.