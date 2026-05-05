La difesa dell'Ucraina finirà per aggiustare persino la Brexit

Il premier britannico, Keir Starmer, vuole partecipare al prestito europeo per l’Ucraina, quello di 90 miliardi di euro che era stato deciso a dicembre e che è stato approvato dopo che Viktor Orbán, principale ostacolo all’unità europea, ha perso le elezioni in Ungheria, a metà aprile. Starmer ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Yerevan, dove è in corso il vertice della Comunità politica europea, e gli ha assicurato che l’impegno finanziario e militare del Regno Unito all’Ucraina è duraturo e sarà garantito da una collaborazione stretta con i partner europei. L’aggressione russa all’Ucraina ha spinto l’isola britannica più vicina all’Ue, e ora che sono passati dieci anni dal voto referendario sulla Brexit, nel bel mezzo delle intemperanze trumpiane contro gli alleati europei, si sta concretizzando un balzo ulteriore che porta a dire: l’Ucraina finirà per aggiustare perfino la Brexit. Zelensky è un grande sostenitore del riavvicinamento tra Regno Unito e Ue, dice a ragione che è necessario superare l’attuale assetto formale delle relazioni tra i paesi europei e i suoi vicini, per creare partnership virtuose che rafforzano tutto il continente. L’Ucraina si sta dimostrando non soltanto l’alleato più ingegnoso e generoso d’occidente, ma anche un motore per la creazione di nuove forme di convivenza e collaborazione, ancor più ora che l’Amministrazione Trump mette in discussione la tenuta stessa dell’Alleanza atlantica.