“Iran come il nazismo”. La lettera agli investitori dell’hedge fund Elliott

Elliott, uno dei più grandi hedge fund al mondo che gestisce oltre ottanta miliardi di dollari di asset, paragona la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran alla lotta degli Alleati contro i nazisti. In una lettera agli investitori di questa settimana, Elliott definisce un Iran dotato di armi nucleari una “minaccia per il mondo intero”. La necessità di un’azione militare preventiva contro una “potenza ostile” che freme per diventare atomica è “assoluta”, si legge nella lettera. Le lettere di Elliott agli investitori non sono firmate, ma storicamente sono state scritte da Paul Singer, fondatore e amministratore delegato di Elliott.

Nella sua ultima lettera, Elliott contesta l’affermazione secondo cui le ideologie non possono essere “distrutte solo con la forza” e che le guerre sono “inutili e non risolvono nulla”. “Entrambe le affermazioni sono semplicemente errate. Pensate alla guerra contro il nazionalsocialismo tedesco e l’imperialismo giapponese”, scrive l’hedge fund. Inoltre, si osserva che la vittoria degli Alleati nella Seconda guerra mondiale ha creato alcune delle “democrazie più stabili” al mondo.