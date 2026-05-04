Un automobilista ha investito diversi pedoni nel centro di Lipsia

Il conducente di un suv Volkswagen ha investito un gruppo di pedoni nel centro di Lipsia, in Germania. Stando alle prime ricostruzioni, almeno due persone sono morte. Il bilancio provvisorio parla di almeno otto feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. La notizia è stata riportata inizialmente dall’emittente locale MDR e confermata, seppur con pochi dettagli, dalla polizia cittadina.





Secondo le prime ricostruzioni, un uomo alla guida di una Volkswagen Taigo ha attraversato ad alta velocità una zona pedonale, investendo diverse persone. Il conducente ha attraversato Grimmaische strasse, ha superato la centralissima Marktplatz e ha finito la sua corsa su Thomasgasse, di fronte al ristorante italiano "Pascucci". Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e le autorità hanno disposto la chiusura dei negozi nell’area interessata. Testimoni oculari citati dai media locali riferiscono di scene drammatiche, con corpi a terra coperti da lenzuola e momenti di panico tra i passanti.

Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha confermato il bilancio delle vittime e ha dichiarato che il responsabile è stato arrestato. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe mostrato segni di instabilità mentale al momento del fermo. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato di un gesto intenzionale o di altra natura.

mercatino di Natale di Berlino del 2016, quando un camion travolse i visitatori causando 12 morti e decine di feriti, evento che segnò profondamente il dibattito sulla sicurezza negli spazi pubblici. Più recentemente, 6 vittime e oltre 300 feriti, alla guida c'era il rifugiato saudita Taleb al Abdulmohsen, immigrato islamofobo con disturbi mentali, sostenitore dell'AfD e ammiratore di Elon Musk. Nel febbraio 2025 un afgano alla guida di una Mini Cooper ha investito un gruppo di persone che partecipavano a una manifestazione sindacale nel centro di Negli ultimi anni in Germania si sono verificati diversi episodi di veicoli lanciati contro la folla o in aree pedonali. Tra i casi più gravi si ricorda l’attacco islamista al, quando un camion travolse i visitatori causando 12 morti e decine di feriti, evento che segnò profondamente il dibattito sulla sicurezza negli spazi pubblici. Più recentemente, nel 2024 a Magdeburgo un suv lanciato contro un mercatino natalizio provocò, alla guida c'era il rifugiato saudita Taleb al Abdulmohsen, immigrato islamofobo con disturbi mentali, sostenitore dell'AfD e ammiratore di Elon Musk. Nel febbraio 2025 un afgano alla guida di una Mini Cooper ha investito un gruppo di persone che partecipavano a una manifestazione sindacale nel centro di Monaco di Baviera , provocando la morte di una donna e di sua figlia e provocando quasi quaranta feriti. Nello stesso anno anche Mannheim è stata teatro di un episodio simile con diverse vittime e feriti. In quel caso l'autore dell'attentao fu Alexander Scheuermann, che gravitava nell'estrema destra e aveva problemi mentali. Questi eventi, pur diversi per dinamica e contesto, condividono alcuni elementi ricorrenti: l’uso improvviso di un veicolo come arma in spazi urbani affollati e la difficoltà di prevenzione da parte delle autorità.