L'ex capo dell'Fbi Comey si è costituito. La fine del dipartimento di giustizia

James Comey, ex direttore dell'Fbi, si è costituito alle forze dell'ordine presso il tribunale federale del distretto orientale della Virginia. Aveva postato su Instagram una foto con delle conchiglie. Nello scatto, i gusci formavano i numeri "86 47" e questa sarebbe, secondo l'accusa, una minaccia di morte al presidente degli Stati Uniti. Donald Trump è infatti il 47mo presidente americano e nell'argot della ristorazione "86" significa "eliminare una voce dal menu". Ieri, martedì 28 aprile, un gran giurì del distretto orientale della North Carolina ha emesso un atto d'accusa per due capi d'imputazione – minaccia di morte al presidente e trasmissione interstatale di comunicazione minacciosa – sulla base di un post Instagram pubblicato un anno fa e cancellato da Comey in poche ore, con la spiegazione di non essersi reso conto della possibile associazione ad atti violenti. Oggi l'attorney general ad interim Todd Blanche, già avvocato personale di Trump, aveva annunciato il mandato d'arresto.