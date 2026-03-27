Le revisioni delle revisioni e i limiti del Pnrr: il caso Rosco

Richiede soprattutto una macchina pubblica capace di gestire operazioni sofisticate di investimento e di coordinarsi con gli operatori ferroviari. Non mancano infatti opinioni contrarie. Alcuni osservatori sostengono che strumenti di questo tipo possano complicare la gestione degli investimenti. Il riferimento spesso citato è il fallimento dell’esperienza britannica e il successo di quella svedese. Ma, al di là dei pro e dei contro, il punto più preoccupante è un altro. La misura legata alla Rosco è stata negoziata con la Commissione Ue dopo mesi di trattativa e inserita come parte qualificante di una revisione del Pnrr. Ora, a distanza di poco tempo, si ipotizza di cancellare questa misura, con la conseguente perdita o riallocazione di circa 1,2 miliardi di euro previsti per il rinnovo del materiale ferroviario. Il problema non è tanto la scelta in sé, quanto il metodo. Avviare una revisione da oltre un miliardo e poi cambiare idea all’ultimo momento non è un comportamento serio nei confronti delle istituzioni europee. Si è parlato di destinare quei fondi al piano casa, magari attraverso un fondo gestito da soggetti come la Cassa depositi e prestiti. Ma anche questa soluzione presenta un problema evidente di contrarietà alle regole europee. Inoltre se le risorse vengono spostate su uno strumento finanziario di questo tipo, nulla impedisce che un governo futuro, tra qualche anno, decida di cambiare nuovamente indirizzo. In tutto questo esiste anche la Corte dei conti europea. È vero che non può contestare il merito politico degli accordi tra stati membri e Commissione. Ma è anche vero che, alla fine del processo, dovrà verificare la corrispondenza tra le spese effettivamente sostenute e gli impegni presi nel piano. E più le revisioni diventano confuse, più questo controllo rischia di diventare problematico.