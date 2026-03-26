Teheran punta sul ricatto di Hormuz e pretende di trattare con Vance

Al regime viene anche chiesto di rinunciare al programma di addestramento e finanziamento dei gruppi armati che destabilizzano il medio oriente e di rendere libero il passaggio nello Stretto di Hormuz , dove transita il 20 per cento del petrolio mondiale, attualmente tenuto in ostaggio da Teheran. Sul programma missilistico invece, gli americani hanno lasciato la possibilità di costruire un arsenale limitato con missili da stabilire per quantità e raggio. In cambio di tutte le rinunce, il regime avrebbe il suo risanamento economico. I quindici punti presentati dagli americani sono il frutto del coordinamento con Israele che sa e segue quello che succede. ma per il momento, seppure di fronte alla vaghezza del percorso proposto, Teheran ha risposto con un prevedibile “no”. Le sue condizioni, raccontate dalla televisione iraniana, sono: cessazione completa della guerra; garanzia che non ci saranno più attacchi contro la Repubblica islamica; pagamento delle compensazioni per il conflitto; conclusione della guerra ovunque (anche in Libano); riconoscimento internazionale e garanzie relative al diritto sovrano dell’Iran di esercitare la propria autorità sullo Stretto di Hormuz. Tra le condizioni, non ci sono riferimenti al nucleare, il regime punta dove pensa che faccia più male: Hormuz. E puntando sullo Stretto, a parole, alza il tiro per un futuro accordo. La guerra non può finire con Hormuz nelle mani del regime che lascia passare navi a singhiozzo, basandosi sulla lista di paesi amici o su pedaggi costosissimi imposti alle imbarcazioni all’ingresso. La risposta iraniana mostra che per Teheran oggi è Hormuz a dettare le condizioni.

Nonostante il diniego però, lo spazio diplomatico non si è chiuso. “E’ compito del presidente Trump dare una possibilità ai negoziati”, dice Jason Greenblatt, ex consigliere del capo della Casa Bianca durante il primo mandato ed ex inviato in medio oriente. “Questa è una guerra americana, israeliana e del Golfo, il presidente non mollerà gli israeliani e gli altri alleati”. Secondo la Cnn, gli iraniani avrebbero preteso di parlare con il vicepresidente J. D. Vance, che sarebbe pronto a viaggiare in Pakistan, dove sembra si stia allestendo il teatro per i colloqui indiretti fra Washington e Teheran. Vance per gli iraniani è il ventre molle dell’Amministrazione americana, il suo silenzio sulla guerra lo rende appetibile, sanno di non poter più parlare con chi finora si è occupato di medio oriente per conto di Trump, l’inviato Steve Witkoff e il genero Jared Kushner. “Non si sa cosa pensi davvero Vance, ma anche qualora fosse contro l’operazione militare non sarà lui a far cambiare idea a Trump”, dice Greenblatt. E il motivo è che per il presidente americano lo scontro con il regime di Teheran è qualcosa che ha molto a che fare con gli Stati Uniti: il capo della Casa Bianca, spiega il suo ex consigliere, in questa guerra ci crede davvero e come nessuno lo ha tirato in mezzo, nessuno lo persuaderà che bisogna ritirarsi prima che “la vittoria” sia stata raggiunta. In realtà Trump ha già parlato di vittoria, ha detto che gli iraniani gli hanno fatto uno splendido regalo e, secondo il Times of Israel, il dono consiste nel passaggio concesso ad alcune navi attraverso Hormuz. Lo Stretto è il tormento e la soluzione, il ricatto e la punizione. “A Trump restano due anni e mezzo e il calcolo che il regime potrebbe fare è intavolare una partita lunga, aspettare che passi”.