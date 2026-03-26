Israele dichiara di aver ucciso Alireza Tangsiri, il comandante che bloccava lo Stretto di Hormuz

Secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa israeliano, le Forze di difesa israeliane hanno ucciso Alireza Tangsiri, comandante iraniano della marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche , con un attacco notturno "preciso e letale". E' stato colpito mentre si trovava nascosto in un appartamento nella zona di Bandar Abbas, città portuale nel sud dell'Iran, insieme ad altri ufficiali dell'esercito. Diverse ore dopo l'annuncio, Teheran non aveva rilasciato nessuna dichiarazione sulla faccenda.

L'offensiva americana e israeliana ha quindi decapitato gran parte dei vertici militari iraniani. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, gli attacchi, dopo aver colpito basi e luoghi simbolo, si stanno concentrando contro i nuovi rifugi del regime: complessi sportivi, safe-house, i nascondigli sotto ai ponti o tende nei boschi, incidendo molto sul morale delle forze di sicurezza. In tutto questo il presidente Massoud Pezeshkian si fa vedere il meno possibile, mentre la nuova Guida Suprema, il figlio di Alì Khamenei, Mojtaba, non è ancora apparso in pubblico, ma ha mandato soltanto dei messaggi, senza audio o video. E questo non ha fatto altro che alimentare alcuni sospetti sulle sue condizioni di salute. La Casa Bianca ha detto che sarebbe sfigurato e ferito. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, non verificate, si troverebbe in Russia. Nel frattempo nel paese non si stanno registrando defezioni di massa, ma, in questo momento, sembra che più la guerra continui più la catena di comando iraniana si faccia più sottile.